بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 21.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 8. 21 نقطة، ليبلغ مستوى 16. 5703 نقطة بنسبة هبوط بلغت 38. 0%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 9. 441 مليون سهم تمت عبر 11567 صفقة نقدية بقيمة 7. 43 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 8. 5 نقطة، ليبلغ مستوى 78. 4683 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 13. 0% من خلال كمية أسهم بلغت 9. 396 مليون سهم تمت عبر 8390 صفقة نقدية بقيمة 8. 25 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 5. 29 نقطة ليبلغ مستوى 37. 6221 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 47. 0% من خلال كمية أسهم بلغت 04. 45 مليون سهم، تمت عبر 3177 صفقة بقيمة 9. 17 مليون دينار.