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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب المنيا لـ وزيرة التخطيط: «الأمطار حولت ملوي إلى معجنة»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:11 م
النائب صابر عبدالحكيم
النائب صابر عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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دعا النائب صابر عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، لزيارة مركز ومدينة ملوي للاطلاع على الأوضاع المتردية التي تعاني منها بسبب سوء الخدمات وتراجعها بشكل لافت للنظر.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: «نحن لا نلمس أي تخطيط في المنيا وتحديدا في مركز ملوي»، مشيرا إلى أنه قبل أيام هطلت الأمطار وأصبح السير في الشوارع على الأقدام أو السيارات في منتهى الصعوبة.

وأضاف: «الأمطار حولت ملوي إلى معجنة»، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يكون هذا هو حال ثاني أكبر مركز تجاري في الجمهورية.

واتهم صابر عبدالحكيم أبو زيد شركة الغاز الطبيعي والتي تقوم بالتوصيل للمنازل بعدم إعادة الشيء لأصله، لافتا إلى أنَّ الشركة تسببت في أزمات كبيرة في الشوارع بسبب عدم إعادة تهيئة الشوارع بعد عمليات التركيب.

وطالب النائب وزيرة التخطيط بزيادة الاعتمادات المالية لمركز ملوي خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب، وكذلك مراكز الشباب ووحدات الإسعاف.

وحذر أبو زيد من تأثر مياه الشرب بملوي بسبب عدم تطوير محطة المعصرة، والتي لم يتم عمل صيانة لها، وهو ما يتسبب في عدم قدرتها على العمل بالمعدلات الطبيعية، متسائلا: «هل هناك أهم من توفير كوب مياه نظيف للأهالي؟».

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وحدة غسيل كلوي للأطفال في مستشفى ملوي، لافتا إلى أن الوحدة الموجودة للكبار فقط، وهو ما يسبب أزمات للمواطنين.

وانتقد صابر عبد الحكيم عدم توفير الاعتمادات المالية للوحدة المحلية في ملوي، وهو ما يتسبب في إعاقة القيام بعملها على الوجه الأكمل سواء في ملف القمامة وغيره، مطالبة بزيادة الاعتمادات المالية لكافة الوحدات المحلية بملوي.

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