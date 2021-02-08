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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيفية الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:21 م
التموين
التموين
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين عبر محركات البحث حول كيفية الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، حيث يسأل المواطنين المستفيدين من الدعم خلال هذه الفترة، فقد أتاحت وزارة التموين عملية الاستعلام والخدمات الأخرى عبر منصتها الإلكترونية تسهيلا على المواطنين في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.

كيفية الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم

يمكن للمواطن الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الاسم والرقمي القومي عبر الموقع الرسمي لموقع "دعم مصر" وهو:  www.tamwin.com.eg ، وللقيام بإجراء الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد أو للحصول على الخدمات التموينية، وذلك يكون باتباع الخطوات التالية: 

- أن يقوم المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة في البداية.

- التأكد من ملكية رقم الموبايل، وأنه مسجل باسم المواطن في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات، ويمكن للمواطنين استكمال اجراءات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وإضافة أو حذف مواليد من البطاقة يتم تحديث البيانات دائما عبر موقع وزارة التموين المخصص لذلك عبر موقع دعم مصر 2020، وأيضا موقع مصر الرقمية حيث خصصت الوزارة هذه المنصات لمساعدة المواطنين، حيث اتجهت الدولة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية في ظل ما يواجه العالم من انتشار فيروس كورونا .

الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين رقم للاستعلام عن بطاقة التموين، حيث يستطيع المواطن الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين عن طريق الرقم ، كما يتيح رقم الاستعلام عن بطاقة التموين الاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات، والاستفسار عن أية خدمات أخرى خاصة بالتموين، كما يمكن للمواطن الاستعلام عن بدل الفاقد أو التالف للبطاقة، وإضافة مواليد جدد.

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استعلام عن بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2020


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