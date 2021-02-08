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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدعم حميد.. نبيلة الشاعري تطرح أول أغانيها على يوتيوب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:05 م
نبيلة الشاعري
نبيلة الشاعري
حسين الجندي
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طرحت نبيلة الشاعري، ابنة الفنان حميد الشاعري أولى أغنياتها باسم (better than me) باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من ألحان وتوزيع والدها حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير التصوير ابن عمها علي الشاعري.

وتعد أغنية "better than me" أولى تجارب نبيلة في الغناء الذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع.

وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها، وهو ما جعلهم يقوموا بمساندتها في عملها الأول بالأغنية الجديدة.

وظهرت نبيلة عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تغني لايف لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.

يذكر أن عائلة الشاعري لها مسيرة فنية كبيرة في مصر والوطن العربي، وقدموا العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال هذه المسيرة المليئة بالإبداعات، سواء في أعمالهم الخاصة أو من خلال تعاونهم مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

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