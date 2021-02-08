فلسطين: هدم «حمصة» استخفاف إسرائيلي متعمد بالشرعية الدولية

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "خربة حمصة الفوقا" في الأغوار الشمالية يعكس تمردها على القانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستخفافها بالإدانات الدولية للاستيطان، وجرائم الهدم وترحيل الفلسطينيين، والمناشدات الدولية والمطالبات بوقف تلك الجرائم.وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، أن ذلك في حد ذاته رسالة واضحة للمجتمع الدولي لإقناعه بعدم جدوى تلك الإدانات والمناشدات، ومفادها بأن المطلوب اتخاذ إجراءات عملية ملزمة لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.وأدانت عمليات التغول الاستيطاني المتصاعدة في أكثر من مكان ومنطقة في الضفة المحتلة بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي وسرقتها، وهدم المنازل والمنشآت، وتهجير وطرد وترحيل المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكنهم لصالح توسيع وتعميق الاستيطان.وتعد "خربة حمصة الفوقا" هي تجمع بدوي فلسطيني يتبع محافظة "طوباس" والأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية.