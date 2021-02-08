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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق عامل بقرية في الدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:44 م
غرق
غرق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي عامل مصاب بمرض نفسى مصرعه غرقا بإحدى الترع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللوء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "خارج نمرة (۲)" المارة أسفل كوبري قرية "الدوير" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تبين انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى "أحمد إبراهيم عبدالجليل إبراهيم" 30 سنة عامل، ومقيم بقرية "الدمايرة" دائرة المركز، ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المركزي.

وبسوال كل من شقيق المتوفی "عرفان" 51 سنة، وزوجة المتوفى "نورا.ح.ح " 32 سنة، ربة منزل، ويقيمان بقرية "الدمايرة" دائرة المركز، قررا بأن المتوفى كان يعانی من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة، ويرجح أنه حال وقوفه على شاطئ الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفی غرقا، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ناتج عن إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنانية.. تحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۸۲ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز بلقاس، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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