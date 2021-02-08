رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأوروبي: تنظيم النسخة الـ5 لـ «دعم سوريا» نهاية مارس المقبل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:09 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
ا ش ا
طباعة
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تنظيم مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في الفترة من 29 إلى 30 مارس المقبل.

وذكر الاتحاد في مذكرة أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن نسخ مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا أصبحت فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة وجهود المبعوث الأممي الخاص للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وحشد الدعم المالي لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، فضلا عن متابعة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني.

ونوهت المذكرة بأن تداعيات جائحة فيروس كورونا وتدهور اقتصادات دول المنطقة خلال العام الماضي أسهم في تفاقم الوضع الإنساني المزري داخل سوريا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مؤتمر بروكسل، الذي سينعقد هذه المرة بشكل افتراضي بسبب قيود فيروس كورونا، سيسمح بمتابعة الحوار بين المجتمع المدني والدول المستضيفة للاجئين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما ستُعقد فعاليات جانبية أخرى متعلقة بسوريا في الأسبوع الذي يسبق المؤتمر، بينما سينعقد المؤتمر الوزاري في 30 مارس.

وأكد الاتحاد الاستمرار في حشد جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب السوري، للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع السوريين.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

مفاجأة.. رمضان صبحى يرفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

الأربعاء.. أحمد الفيتوري يناقش «ألف داحس وليلة غبراء» بالنيل الثقافية