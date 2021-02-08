الأوروبي: تنظيم النسخة الـ5 لـ «دعم سوريا» نهاية مارس المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تنظيم مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في الفترة من 29 إلى 30 مارس المقبل.وذكر الاتحاد في مذكرة أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن نسخ مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا أصبحت فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة وجهود المبعوث الأممي الخاص للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وحشد الدعم المالي لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، فضلا عن متابعة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني.ونوهت المذكرة بأن تداعيات جائحة فيروس كورونا وتدهور اقتصادات دول المنطقة خلال العام الماضي أسهم في تفاقم الوضع الإنساني المزري داخل سوريا.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مؤتمر بروكسل، الذي سينعقد هذه المرة بشكل افتراضي بسبب قيود فيروس كورونا، سيسمح بمتابعة الحوار بين المجتمع المدني والدول المستضيفة للاجئين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما ستُعقد فعاليات جانبية أخرى متعلقة بسوريا في الأسبوع الذي يسبق المؤتمر، بينما سينعقد المؤتمر الوزاري في 30 مارس.وأكد الاتحاد الاستمرار في حشد جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب السوري، للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع السوريين.