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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:00 م
انتخابات
انتخابات
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة قنا الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4504 عضوًا، عدد الحاضرين 2957 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأشارت اللجنة القضائية، إلى فوز فتحي يوسف صادق إبراهيم، بمنصب نقيب المحامين في قنا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1362 صوتًا، وفوز السيد محمد نصر عبد الفضيل محمود عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 612 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1- عبد الناصر محمد محمود أحمد 1880 صوتا.
2- شورى محمود فاوي عبد الرحيم 1654 صوتا.
3- أحمد محمد عبد اللطيف زيدان 1649 صوتا.
4- أحمد محمد حسن محمود 1514 صوتا.
5- أحمد كامل أبو الحسن عوف 1443 صوتا.
6- قاسم عبد العطي محمد محمود 1377 صوتا.
7- يحي عبد الفتاح محمد معتوق 1258 صوتا.
8- فوزي محمد الصغير يوسف 1189 صوتا.
9- هند محمد عبد المعطي علي 935 صوتا.
10- محمود محمد عباس مصطفى 904 صوتا.


بينما لم يوافق على الميزانية 1612 عضوًا.

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