رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة» يعقد اختبارات محو الأمية لـ128 سيدة بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:00 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
هبه عويضه
طباعة
عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار (إدارة وسط)، اليوم، الاختبار النهائي لـ6 دفعات من الملتحقات بفصول محو الأمية، للحصول على الشهادة في الفترة من 24 يناير حتى 8 فبراير 2021، في إطار برامج التمكين المجتمعي التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع أن عدد الملتحقين بالاختبارات اليوم 128 سيدة، وتم عقد الاختبار مع مراعاة كافة التدابير الوقائية لمنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الفصول تضمنت تعليم الكبار الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي الأساسي، بالإضافة إلى تعليم الأُميين الكتابة، والقراءة، والعمليّات الحسابيّة البسيطة، لافتة إلى أن مهارات القراءة والكتابة تُمكن المرأة من المشاركة الفعالة في المجتمع وتساعد في تحسين سبل المعيشة، وطريق لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتزيد من تحسين صحة الأسرة بشكل عام.

وعلى هامش الاختبارات تم توعية السيدات بأهمية التثقيف المالي وسبل البدء في مشروعات متناهية الصغير لرفع مستوى دخل الأسرة، وتم عرض بعض أنواع المشروعات التي تتناسب مع الطابع الريفي.

موضوعات متعلقة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

في سرية تامة.. زواج مها نصار والمخرج حسين المنباوي

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

الأربعاء.. أحمد الفيتوري يناقش «ألف داحس وليلة غبراء» بالنيل الثقافية