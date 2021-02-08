«قومي المرأة» يعقد اختبارات محو الأمية لـ128 سيدة بالإسكندرية

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار (إدارة وسط)، اليوم، الاختبار النهائي لـ6 دفعات من الملتحقات بفصول محو الأمية، للحصول على الشهادة في الفترة من 24 يناير حتى 8 فبراير 2021، في إطار برامج التمكين المجتمعي التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.وأكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع أن عدد الملتحقين بالاختبارات اليوم 128 سيدة، وتم عقد الاختبار مع مراعاة كافة التدابير الوقائية لمنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن الفصول تضمنت تعليم الكبار الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي الأساسي، بالإضافة إلى تعليم الأُميين الكتابة، والقراءة، والعمليّات الحسابيّة البسيطة، لافتة إلى أن مهارات القراءة والكتابة تُمكن المرأة من المشاركة الفعالة في المجتمع وتساعد في تحسين سبل المعيشة، وطريق لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتزيد من تحسين صحة الأسرة بشكل عام.وعلى هامش الاختبارات تم توعية السيدات بأهمية التثقيف المالي وسبل البدء في مشروعات متناهية الصغير لرفع مستوى دخل الأسرة، وتم عرض بعض أنواع المشروعات التي تتناسب مع الطابع الريفي.