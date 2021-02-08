في سرية تامة.. زواج مها نصار والمخرج حسين المنباوي

عقد المخرج حسين المنباوي قرانه على الفنانة مها نصار مؤخرًا.وأكدت مصادر مقربة من العروسين لـ"الدستور" أن القصة بدأت بصداقة في كواليس مسلسل "الفتوة" الذي أخرجه المنباوي، وشاركت مها نصار في بطولته، وكشف المصدر عن أن المخرج اعترف للنجمة الشابة بحبه وعقدا الثنائي القران منذ فترة.وتتعاون مها نصار مع حسين المنباوي حاليًا في مسلسل "أحمس" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف، وتألقت رمضان الماضي في مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.يذكر أن حسين المنباوي بدأ حياته كمساعد مخرج ثم اتجه لإخراج الأفلام القصيرة والفيديو كليب ثم تولي مهمة إخراج أول عمل درامي في مسلسل "عد تنازلي" عام ٢٠١٤، وقدم العديد من المسلسلات والأفلام بعد ذلك مع العديد من النجوم، أما مها نصار فبدأت حياتها كراقصة باليه ثم عارضة أزياء إلي أن اكتشفها المخرج مجدي أبوعميرة في مسلسل "بفعل فاعل" مع تيسير فهمي، وشاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "طايع".