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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار ألاف المرات خلال 2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:59 م
الهند
الهند
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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ: إن بلاده سجلت خلال العام الماضي 5133 خرقًا لوقف إطلاق النار من الجانب الباكستاني على طول خط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير.

وأضاف سينغ في تصريحات أوردتها قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الإثنين: "أن الانتهاكات الباكستانية خلال عام 2020 أسفرت عن مقتل 46 من أفراد الأمن الهنود، حيث أن القوات الهندية نفذت الردود الملائمة على تلك الانتهاكات".

وأوضح: أن بلاده أثارت ذاك الشأن على المستوى الدبلوماسي في مختلف المناسبات، منوهًا بأنه تم تسجيل 299 انتهاكًا لوقف إطلاق النار منذ بداية 2021 وحتى 28 من يناير الماضي، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن انتهاكات باكستان خلال عام 2019 كانت 3233 انتهاكًا.

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