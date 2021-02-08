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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة الشركات السياحية تناقش تنفيذ مبادرة للدعم والإنقاذ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:17 م
غرفة شركات السياحية
غرفة شركات السياحية
فاتن غلاب
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عقدت غرفة الشركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال، اجتماعًا لطرح مبادرة لدعم السياحة الداخلية تتبناها الغرفة وتكون مقتصرة على شركات السياحة فقط ومدعومة من الجهات المعنية، واقترحت التالي:

- الموافقة على بدء مبادرة جديدة للقروض تحت عنوان "مبادرة إنقاذ شركات السياحة".
- منح الشركات قرضًا قيمته مليون جنيه بموجب مستندات الشركة فقط وبضمان وزارة المالية وبدون أي دراسة ائتمانية علي أن يتم صرف مبلغ القرض للشركة في غضون أسبوعين على الأكثر.
- في حالة طلب الشركة لمبلغ يزيد عن المليون جنيه تخضع الزيادة المطلوبة للدراسة الائتمانية للشركة.
- إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة في سداد أقساط القروض على أن تتضمن إعادة الجدولة فترة سماح عام كامل بدون فوائد أو غرامات تأخير.
- إعفاء الشركات من مبلغ التأمينات لمدة عام كامل مع جدولة المديونيات القديمة بدون فوائد بعد انتهاء هذا العام أو على أقل تقدير إعفاء لمدة ٦ أشهر وتأجيل لمدة مماثلة.
- عدم ربط أي مستندات مطلوبة للشركة من التأمينات بأي مديونية سابقة أو حالية.
- تمديد وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لمدة عام كامل لجميع شركات السياحة وفروعها المرخصة.

وتم أيضًا الاتفاق على طلب اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك لحل جميع المشكلات المتعلقة بنشاط النقل، بالإضافة لمخاطبة وزارتي المالية والتضامن بشأن عدم التفتيش علي الشركات من قبل الضرائب والتأمينات لحين انتهاء الجائحة، كذلك مخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة استكمال صرف إعانة الشركات بحسب قرار السيد رئيس الجمهورية.
غرفة الشركات السياحية تناقش تنفيذ مبادرة للدعم والإنقاذ
غرفة الشركات السياحية تناقش تنفيذ مبادرة للدعم والإنقاذ
غرفة الشركات السياحية تناقش تنفيذ مبادرة للدعم والإنقاذ
غرفة الشركات السياحية تناقش تنفيذ مبادرة للدعم والإنقاذ

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