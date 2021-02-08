مصر تشارك في ورشة عمل برنامج «تايكس» حول السياسة الرقمية

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة عمل رائدة لبرنامج "تايكس" حول السياسة الرقمية في الجوار الجنوبي، التي تنظمها المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين 9 فبراير كحدث افتراضي عبر الإنترنت."تايكس" هو برنامج آلية المساعدة الفنية وتبادل المعلومات، التابع للمفوضية الأوروبية.ويدعم البرنامج الإدارات العامة فيما يتعلق بتقريب تشريعات الاتحاد الأوروبي وتطبيقها وإنفاذها، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي.وتهدف ورشة العمل إلى تقديم التوجيه للمشاركين من الجوار الجنوبي حول السياسة الرقمية للمفوضية الأوروبية، حيث سيقوم ممثلو عن المديريات العامة التابعة للمفوضية الأوروبية بشرح أهداف السياسة وكيف يتم التخطيط والدعم لتنفيذها. وسيقدم خبراء الدول الأعضاء المشورة بشأن كيفية تنفيذ أهداف السياسة في دولهم الأعضاء.جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن اقتراح التشريعات وتنفيذ القرارات وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد.