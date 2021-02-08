رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا

حالة من الغضب سيطرت على أهالي مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، حيث استباح الباعة الجائلين الشوارع والطرقات وفرضوا سيطرتهم عليها، ما تسبب في ازدحام معظم شوارع المدينة وعرقلة حركة المارة والمركبات، فقام عدد من السكان برفع الشكاوي للجهات المختصة بالحي ومجلس المدينة ورصد مظاهر الاعتداء على الطريق ونشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.وقامت رئاسات أحياء مدينة شبرا بالاستجابة لشكوى المواطنين، وذلك ضمن توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وقاموا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة إشغالات منطقة ميدان المؤسسة وكباري المشاة، حيث أزيل ١٥٠ فرشا و٣٠ عشة و١٠٠ وصلة كهرباء عشوائية، كما قاموا بإجراء عمليات النظافة ورفع القمامة التي خلفتها فرش الباعة الجائلين.لكن برغم ذلك لا تزال الأزمة مستمرة، حيث يعود الباعة الجائلين لإشغال الطرق وكباري وأنفاق المشاة مرة أخري فور مغادرة فرق المتابعة الميدانية والنظافة ورفع الاشغالات وكأن شيئا لم يكن.في السياق ذاته طالب محمد أسامة أحد سكان شبرا الخيمة بضرورة وجود متابعات دورية خاصة على كباري وأنفاق المشاة نظرا لضيق مساحتها الا ان أكثر من ثلثيها يشغل بفرش الباعة الجائلين ما يتسبب في الزحام والتكدس بين الناس في ظل انتشار جائحة كورونا التي تتطلب وجود التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الباعة يعودون من جديد بعد حملات الإزالة ويمارسون أعمال البلطجة على المواطنين المعترضين على تواجدهم ويتعاملون معهم بأساليب غير لائقة.