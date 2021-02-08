رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:58 م
الباعة الجائلون
الباعة الجائلون
حسام عسل
طباعة
حالة من الغضب سيطرت على أهالي مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، حيث استباح الباعة الجائلين الشوارع والطرقات وفرضوا سيطرتهم عليها، ما تسبب في ازدحام معظم شوارع المدينة وعرقلة حركة المارة والمركبات، فقام عدد من السكان برفع الشكاوي للجهات المختصة بالحي ومجلس المدينة ورصد مظاهر الاعتداء على الطريق ونشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقامت رئاسات أحياء مدينة شبرا بالاستجابة لشكوى المواطنين، وذلك ضمن توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وقاموا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة إشغالات منطقة ميدان المؤسسة وكباري المشاة، حيث أزيل ١٥٠ فرشا و٣٠ عشة و١٠٠ وصلة كهرباء عشوائية، كما قاموا بإجراء عمليات النظافة ورفع القمامة التي خلفتها فرش الباعة الجائلين.

لكن برغم ذلك لا تزال الأزمة مستمرة، حيث يعود الباعة الجائلين لإشغال الطرق وكباري وأنفاق المشاة مرة أخري فور مغادرة فرق المتابعة الميدانية والنظافة ورفع الاشغالات وكأن شيئا لم يكن.

في السياق ذاته طالب محمد أسامة أحد سكان شبرا الخيمة بضرورة وجود متابعات دورية خاصة على كباري وأنفاق المشاة نظرا لضيق مساحتها الا ان أكثر من ثلثيها يشغل بفرش الباعة الجائلين ما يتسبب في الزحام والتكدس بين الناس في ظل انتشار جائحة كورونا التي تتطلب وجود التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الباعة يعودون من جديد بعد حملات الإزالة ويمارسون أعمال البلطجة على المواطنين المعترضين على تواجدهم ويتعاملون معهم بأساليب غير لائقة.
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا
رغم حملات الإزالة.. الباعة الجائلون يعودون لمحاصرة كباري وأنفاق شبرا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

ماجدة منير تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سيد رجب

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان