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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطنون بالدقهلية يتهمون صاحب شركة استيراد بالنصب عليهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:58 م
حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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اتهم عدد من المواطنين بمدينة المنصورة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالنصب عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، مقابل تشغيلها في صناعة البلاستيك مقابل أرباح ٥٪؜ من رأس المال.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة المحضر رقم 3 أحوال المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا " يتضمن بلاغ "أشرف شريف الدين عبدالحميد" 39 سنة، عامل بمدرسة عقل الإبتدائية، ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، وآخرين، بقيام "عوض.م.ع.ح" 41 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم منطقة "جديلة" دائرة القسم بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصنيع البلاستيك وتحصل من الشاكين على مبالغ مالية تقدر (٦٢٥٠٠٠ جنيها) مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5% من قيمة رأس المال، إلا أنه عجز عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

يشار الى ان المتهم محبوس بحجز القسم على ذمة القضية رقم ۳۹۹۳ لسنة ٢٠٢٠ جنح القسم "استيلاء" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة، وقيد المحضر برقم ١٣٦٧ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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