موريتانيا توقع اتفاقية مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب

وقعت موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق الذي وقع مذكرة التفاهم مع السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان، أن المذكرة ستعزز الأمن الحدودي والسياسة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المذكرة التي تم توقيعها في نواكشوط ستساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين بمجالي مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرهما من المجالات ذات الصلة في المجال الأمني من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية للجانب الموريتاني في التعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم خاصة في المناطق والمعابر الحدودية.