أميرة أبوشقة تتقدم بسؤال برلماني حول مصير مسابقة الـ 36 ألف معلم

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، باستيضاح حقيقة بشأن مصير مسابقة تم التعاقد عليها مع 36 ألف معلم وتم إلغاؤها.وأضافت أبوشقة في بيان لها، أن الشفافية والمصداقية لا بد أن تكون أساس العلاقة بين الحكومة والشعب، وأن مسابقة الـ 36 ألف معلم تمت عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، لهم حقوق، لابد من مراعاتها، وتم التعاقد معهم وتحملوا مشقة السفر من وإلى القاهرة، ومنهم من ترك عمله للفوز بهذه الوظيفة والآن أصبح مصيرهم سراب.وتابعت أبوشقة أن وزير التعليم دعا إلى مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم على الرغم من أن الـ ٣٦ ألف معلم اجتازوا جميع الاختبارات وقاموا بتسليم جميع مسوغات التعيين ومع هذا الاتجاه للوزارة الذي يضيع علينا الوقت والجهد.وتابعت أبوشقة أرجو اعتماد تعيينهم واستكمال الـ١٢٠ ألف معلم في المسابقة المزمع الإعلان عنها لاستيعاب طاقة هؤلاء الشباب والتطوير الشامل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.