العراق: ​اعتقال عنصرين من «داعش» في محافظة نينوى

أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية، القبض على عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل.وأوضحت الشرطة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين أن فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكن من القبض على اثنين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابية.وأضافت أن أحدهم كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (عسكر صلاح الدين) والآخر كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهما في منطقة (حي الملايين) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.