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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الميراث.. إصابة عامل على يد أشقائه ببنى عبيد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:55 م
مشاجرة
مشاجرة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب عامل بإصابات خطيرة ببنى عبيد بالدقهلية، إثر تعدى شقيقته وشقيقه وزوجة شقيقه عليه بسبب خلاف على الميراث بينهم.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى بنى عبيد المركزى بوصول "إبراهيم محمد السيد إبراهيم" ٣٧ عاما عامل، ومقيم بندر بنى عبيد مصابا بجرح قطعى بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهة اليسرى وجروح سطحية بالساق اليسرى والبطن (ادعاء تعدى).

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله اتهم كل من شقيقته منى ٤٦ عاما ربة منزل، وشقيقه سامى ٥١ عاما صاحب محل بقالة وزوجة شقيقه نهى منصور جلال ٤٦ عاما ربة منزل، ويقيمون بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وآلة حادة "سكين" بحوزة الثانى وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية بينهم بسسب الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاد الثانى ثم ضبط الأداة المستخدمة فى التعدى وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧٧ ٢٠٢١ جنح مركز شرطة بني عبيد، وجارى العرض على النيابة العامة.

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