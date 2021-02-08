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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: حصاد 700 ألف متر مكعب مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:53 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ان الوزارة  تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة.

وأوضح وزير الري، على هامش افتاح مشروعات الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة، كما يتم تحليل البيانات التي يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة في جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التي سقطت بكل منطقة، وكذلك حساب حجم المياه التي تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن منشآت الحماية من أخطار السيول تمكنت على الرغم من عدم اكتمال بعضها من حصاد 700 الف متر مكعب من مياه امطار العاصفة الأخيرة، وحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.
«الري»: حصاد 700 ألف متر مكعب مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء
«الري»: حصاد 700 ألف متر مكعب مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء
«الري»: حصاد 700 ألف متر مكعب مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء
«الري»: حصاد 700 ألف متر مكعب مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء

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