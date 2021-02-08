إصابات «كورونا» في عمان تتجاوز 135 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 135990 إصابة، والوفيات 1535، والمتعافين 127853، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 28، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 136، والمنومين في العناية المركزة 34.