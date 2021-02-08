انتخابات المحامين الفرعية.. محمد بشير رشدي نقيبا للوادي الجديد

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة الوادي الجديد الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 350 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 299 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد بشير رشيدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 134 صوتا.وفوزمحمد سيد محمد غبوش عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 179 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- محمد عمر علي حسن 171 صوتا.2- أحمد عبد النعيم سليم عبد النعيم 165 صوتا.3- محمود عبد الشكور علي سعيد 156 صوتا.4- محمد محمود سيد مرزوق 155 صوتا.5- محمد جمعة مهدي محمد 150 صوتا.6- محمد محمود نور الدين 147 صوتا.7- هاني إبراهيم أحمد مهران 146 صوتا.بينما وافق على الميزانية 186 عضوا.