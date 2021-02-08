الحبيب الجفري ينعي العلامة الشنقيطي الأشعري الموريتاني

نعى الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، العلامة الموريتاني الشيخ أحمد فال بن عبد الله بن السالك والذي وافته المنية أمس الأول.وقال الجفري عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الأمة بقية من أنجُم السلف، وسراجًا من شموس الخلَف، وهو الفقيه اللغوي العلّامة الزاهد الناسك المرابط أحمد فال بن عبد الله بن السالك بن أحمدنا الموسمي الشنقيطي الأشعري المالكي تلميذ مرابط الحاج ولد فحفو الأشهر، الذي توفي على رأس الثمانين من عمره.وتابع: قد رابط في محظرته في عين الخشبة عقودًا لم يغادرها موقفًا عمره على خدمة طلبة العلم باعتناء جم، وبشاشة وجه، واتساع صدر، وحسن خلق، وصبر وجلَد، وتواضع غير متكلف.وأضاف: رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأخلفه في ذويه وطلبته ومحبيه وفي موريتانيا وفينا وفي الأمة بخلف صالح، ولأسرته الكريمة وقبيلته وفي مقدمتهم شيخنا الإمام عبد الله بن بيه ولطلبته وأحبته خالص العزاء.