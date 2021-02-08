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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الرى يفتتح 100 منشأ لأعمال الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:47 م
وزير الرى يفتتح 100
وزير الرى يفتتح 100 منشأ لأعمال
وائل القمحاوى
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افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارة لمحافظة جنوب سيناء، ١٠٠ منشأ، وتفقد عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطي، الإثنين، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بافتتاح سدود أبو خشيب والجيبي ضمن منظومة حماية مدينة ذهب من أخطار السيول، وبحيرة الصاعدة السمرا بسعة ٨٠٠ ألف متر مكعب ضمن منظومة حماية مدينة نويبع من أخطار السيول، كما تفقد أعمال رفع كفاءة أودية طابا والترابين والتي تشمل تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.

وأوضح عبد العاطى، أن أعمال الحماية من أخطار السيول تهدف لحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيرًا إلى قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.
 
وصرح عبد العاطى، أنه وإيمانا من وزارة الموارد المائية والرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء.. فقد قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة جنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٥٩ سد وحاجز، و٢٠ من الخزانات الأرضية والقنوات، و٢٥٧ بحيرة، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ ٥ سدود، و٨٦ حاجز إعاقة، و١٦ بحيرة، و١٧ قناة صناعية.

وأوضح وزير الرى، أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العاصفة المطرية الحالية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد 5 قنوات صناعية و3 معابر إيرلندية و4 بحيرات صناعية وأحواض تهدئة وسد وعدد 3 حواجز إعاقة وتوجيه، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عدد 50 حاجز إعاقة وتوجيه وعدد 44 بحيرة صناعية وعدد 11 قناه صناعية.

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