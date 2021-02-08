إندونيسيا تبدأ تطعيم الأشخاص من سن 60 عاما فأكثر ضد كورونا

بدأت إندونيسيا، اليوم الاثنين، حملة تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت قد استبعدتهم في البداية، وذلك عقب أن خلص مسؤولو الصحة في البلاد إلى أن لقاح "سينوفاك" الصيني المستخدم في حملة التطعيم آمن لهذه الفئة العمرية.وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب قرارها السابق باستبعاد الأشخاص من تلك الفئة العمرية في المراحل المبكرة من حملة التطعيم الوطنية التي بدأت في 13 يناير، إذ مثل الأشخاص المنتمين لتلك الفئة العمرية نصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إندونيسيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وفي البداية، قال مسؤولون إن التجارب السريرية التي أُجريت في إندونيسيا على لقاح "سينوفاك" الصيني، وهو اللقاح الوحيد الذي اعتمدته إندونيسيا حتى الآن، لم تشمل أي متطوعين فوق سن 60 عاما وأن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات.وتراجعت إدارة الغذاء والدواء الإندونيسية عن مسارها الأسبوع الماضي، ومنحت إذن الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" بين كبار السن بعد تحليل نتائج التجارب التي أُجريت في الصين والبرازيل.ومع ذلك، قال رئيس الإدارة، بيني لوكيتو، إن الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر سيحصلون على جرعتهم الثانية من اللقاح بعد أربعة أسابيع بدلًا من أسبوعين على غرار كل من سواهم، لأن تجربة أظهرت أن ذلك سيمنح متلقي اللقاح من تلك الفئة العمرية حماية أكبر، وقال وزير الصحة، بودي جونادي صادقين، إن الأولوية ستكون لتلقيح كبار السن من العاملين في مجال الرعاية الصحية لأنهم أكثر عرضة للخطر.يذكر أن إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والبالغ تعداد سكانها 270 مليون نسمة، سجلت أكثر من 1،1 مليون إصابة وأكثر من 31 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يجعلها الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا.