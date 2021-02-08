وزير الاتصالات: 5.6 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت فى مليون منزل بالريف

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، من خلال تطوير 1500 قرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل في 51 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه خلال العام الحالي.وأشار "طلعت"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه يجري العمل على نشر ألف ماكينة صراف آلي بمكاتب البريد على مستوي الجمهورية خلال العام الجاري، وتطوير 1500 مكتب بريد وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد هذه القرى بمحطات تقوية المحمول بعدد ألف برج، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.وأوضح أن الدولة تولي اهتماما لتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحسين جودة خدمات الاتصالات لكل المواطنين، لافتَا إلى أنه تم استصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجًا، وجارٍ التنسيق مع المحليات بشأن 250 برجًا إضافيًا بهدف تحسين جودة خدمات المحمول في ربوع مصر.