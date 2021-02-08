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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية والبرلمانية والتجارية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:43 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
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بحث رئيس مجلس الأعيان الردني فيصل الفايز، مع السفير الصيني لدى الأردن تشن تشواندونغ، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

و أوضح الفايز خلال لقائهما اليوم الأثنين بمقر مجلس الأعيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن الأردن والصين يرتبطان بعلاقات قوية مستمرة ومتجذرة في العديد من المجالات ولا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، قوامها الاحترام المتبادل والتعاون والتوافق حول العديد من القضايا السياسية، مؤكدا أن الصين تتمتع بدور محوري في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن الاردن يعتبر الصين شريكا اساسيا له، وهناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحث الفايز للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات التي يتمتع فيها الأردن ببيئة استثمارية آمنة وتشريعات تحمي حقوق المستثمرين، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات البرلمانية مع الصين وتوحيد المواقف حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

من جهته، اشاد السفير الصيني بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الصينية الأردنية، ولاسيما في المجالات السياسية والاستثمارية والتجارية، موضحا أنه إنطلاقا من علاقات الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، فإن بلاده معنية باستمرار العمل على تعزيز العلاقات المشتركة وزيادة الاستثمارات الصينية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين.

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