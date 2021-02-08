قتلى وجرحى في صفوف مسلحي «قسد» بدير الزور السورية

لقى عدد من مسلحي «قسد» مصرعهم وأصيب آخرون، في هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم في الرقة ودير الزور.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصادر محلية، بأن عددا من مسلحي قسد قتلوا وأصيبوا جراء إطلاق النار عليهم في قرى الشهابات ومحيميدة والشحيل والتي تشهد رفضا شعبيا لوجودهم، حيث أنها تواصل سرقة النفط والثروات السورية.وأوضحت مصادر محلية فى الرقة، أن مسلحين من قسد قتلوا وأصيب اخرون بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط انتشارهم في محيط قرية كبش غربي.