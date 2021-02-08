«عبقرية الإيقاعات المصرية» لقاء فني في أتيليه الإسكندرية

ينظم اتيليه الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، فى السادسة من مساء الخميس 11 فبراير، لقاء فنيا، بعنوان "عبقرية الإيقاعات المصرية" بحضور الموسيقار الكبير الدكتور فتحى الخميسي، أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، وصاحب العديد من المؤلفات الموسيقية.قدم الخميسي سيمفونية (غضب النيل)، كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح، كان آخرها الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير (يوليوس قيصر)، كما قدم الموسيقى التصويرية لعدة أفلام منها "ست الستات" و"عائلات محترمة".وأعلن معتز الشناوى، عضو أتيليه الإسكندرية، أن اللقاء الفنى يأتى فى باكورة فعاليات عودة النشاط الفنى والثقافى للأتيليه، الذي توقف مؤخرا، بسبب جائحة كورونا.وأضاف «الشناوى» أن مقر الاتيليه الكائن فى 6 شارع فيكتور باسيلي- المسلة شرق، العطارين، أو قصر تمفاكو"، ذلك المبنى الأثري، التراثي، العريق، الذى يرجع تاريخ إنشائه للقرن التاسع عشر، وبالتحديد في سنة 1893، وهو مسجل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1995، كما هو موضح على بوابة الأتيليه الحديدية، ومسجل فى عداد المبانى التراثية طبقًا للقرار الوزارى رقم 287 لعام 2008 تحت رقم 1346.و يعتبر نقطة التقاء للمشهد الفني الثقافي السكندري، أنشأه الفنان محمد ناجي فى 1934، أى قبل أتيليه القاهرة بأكثر من عقدين، وانتقل للمقر الحالي منذ عام 1969، ويتم تمويل أنشطته من اشتراكات الأعضاء.وأكد من المقرر أن يشهد خلال الأيام القادمة عودة كافة أوجه نشاطه من مراسم الأطفال والكبار ونادي للفيلم والأسابيع السينمائية وندوات الأدب والشعر والفكر، وصالونات التنوير والفن، والمعارض التشكيلية وصالون الأتيليه وصالون الشباب، ونادي الكاميرا ومعارضها وندواتها، والورش المتنوعة وورش الرواية والشعر، لتعود الحالة التنويرية الاتيليه كما اعتاد عليها رواده طوال سنوات عديدة.