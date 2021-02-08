5.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عقد اتفاق مع مديرية الإسكان بمتابعه وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بمحافظه أسيوط، لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط (2)، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضه لبنك الاستثمار الأوروبي يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهيه الصغر.وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن أعمال تطوير حي غرب أسيوط (2)، تضم إحلال وتجديد خطوط صرف صحي (مساكن ويصا) باقطار مختلفه بطول 2775متر طولي بقيمة تقديرية حوالي 5.6مليون، لرفع المستوي المعيشي والصحي والبيئى للفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية القومية عن طريق تنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.وأوضح "عبدالغفار"، أهمية تنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحه إمكانيات التدريب والتأهيل للكوادر المطلوبه لتنفيذ وإدارة المشروع، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظًا على سلامة وأمن الكوادر البشريه القائمة علي تنفيذ المشروع.وشدد على ضروره الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنيًا وماليًا وإداريًا، والتنسيق مع الجهات المختلفة المشاركه في تنفيذ المشروع وإزالة أي عواقب تعترض التنفيذ.