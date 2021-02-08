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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات المحامين الفرعية.. علاء زكي نقيبا للمنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:37 م
علاء زكي
علاء زكي
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة المنيا الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 7434 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4287 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة عن فوز علاء الدين حسن محمد زكي نقيبًا بحصوله 1123 صوتا، ومحمد شادي محمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على 1197 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- رضا حسن إبراهيم حسن، 2082 صوتا.
2- عامر علي علي حماد، 1878 صوتا.
3- ياسر إبراهيم محمد صالح،1581 صوتا.
4- شعبان جابر علي محمد، 1507 أصوات.
5- شريف محمد بيه إبراهيم، 1484 صوتا.
6- ياسر محمود عباس أحمد، 1417 صوتا.
7- عمرو شادي صابر حسين، 1375 صوتا.
8- محمد رجب محمد السيد، 1354 صوتا.
9- عبد الله عيد عبد الحميد محمد، 1312 صوتا.
10- حسين حسن عبد الودود أحمد، 1293 صوتا.
11- ربيع مهران جاد الرب إبراهيم، 1138 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2523 عضوا.

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