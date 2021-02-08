مشادات بين أنصار المرشحين على منصب نقيب المحامين بالإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، مشادات بين أنصار جمال سويد المرشح على مقعد نقيب المحامين، وأنصار عبدالحليم علام النقيب الأسبق، والمرشح علي نفس المنصب، في محاولة لمنع هتافات أنصار علام له، عقب دخوله ساحه مجمع المحاكم وسط المدينة والتي تجري فيها عملية التصويت لمحاكم الرمل الجزئية.وقام بعض أنصار سويد، بمحاولات الاشتباك مع أنصار علام واستفزازهم، وتدخل النقيب الأسبق لمنع أنصاره من الاشتباك ووقف الهتافات واستكمل جولته.وتجري انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، والتي تجري على مقعد النقيب ومقعد شباب و١٤ عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، و٣ مرشحين آخرين.كما يخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينه، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ الف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.وبدء توافد المحامين علي اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.