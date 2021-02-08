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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: البطاقات التموينية تخدم 4 مليون و500 ألف مواطن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:37 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن محافظة المنيا بها 3057 مخبز بلدي، وبطاقات التموين تصل الى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 مليون ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بمرافقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاح مراكز متطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور علي مصيلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا أنه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجة لتطوير سيتم إدراجها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أنه يجري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.

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