«المصرية اللبنانية» تشيد بدور الرئيس السيسي في تقديم الدعم للشباب

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية ترى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مصنع الكفاءات، الذي يثقل مهارات وخبرات أهم ثروات مصر، وهم الشباب.وأكد فوزي خلال اجتماع عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الشباب قادرين على تغيير الواقع وبناء المستقبل، مشيدًا بنتائج الأكاديمية وآخرها 6 من خريجي الأكاديمية في مجلس النواب و6 أعضاء في مجلس الشيوخ.ووجه رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه وتقديم الدعم للشباب، وتخصيص عام 2016 عامًا لهم، مشيدًا بثمار هذا الاهتمام خلال الـ5 سنوات الماضية، والتي كانت إحدى ثماره الأكاديمية، وهي إحدى الركائز الهامة لتحويل طاقات الشباب إلى سواعد تبني، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشريك الأساسي للدولة في البناء والتنمية وبالأخص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.