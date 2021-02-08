إبراهيم الحجاج يشارك في المسلسل السعودي «رشاش»

يشارك الفنان السعودي إبراهيم الحجاج، في المسلسل الجديد "رشاش" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة على فضائية "mbc" بعد أن كان مقرر عرضه يوم 21 من يناير الماضي ولكن تم تأجيله للعرض ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة.ويجسد الفنان خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "قحص"،ويعرض المسلسل قصة حقيقية مأخوذة عن شخص يدعى رشاش الشيباني.ومنذ بداية الإعلان عن مسلسل "رشاش"، واجه الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،و مسلسل "رشاش" بطولة يعقوب الفرحان، نايف الضفيري، فايز بن جريس، حكيم جمعة، إبراهيم الحجاج، عبد الله البراق، وآخرون، ومن تأليف توني جوردن، سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج كولين توج.يذكر أن إبراهيم الحجاج شارك في المسلسلات: العيلة، العاصوف 2، بدون فلتر 2، يلا نسوق، وفي السينما شارك بالفيلم القصير "الخوف، صوتيا"، و"300 كم".