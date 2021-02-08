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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثماني يهوديات» كتاب عن الجامعة الأمريكية يوثق حياة يهود مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:31 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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صدر حديثا عن الجامعة الأمريكية في القاهرة كتاب "ذكريات ثماني يهوديات يتذكرن مصر"، الكتاب يوثق حياة 8 يهوديات مصريات عشن في مصر ما بين عامي 1948 و1957، وهي الفترة التي شهدت اضطرابات ليهود مصر أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل، وأجبرت 60 ألفا من يهود مصر على مغادرة البلاد ليبقى منهم فقط، 15 ألفًا.

يجسد الكتاب حياة اليهود المصريين منذ عام 1948 نيرة عطية مؤلفة الكتاب جمعت ذكريات الثماني يهوديات المصريات، اللائي هاجرن إلى مصر، ثم أقمن بعد ذلك في نيويورك، وفي الكتاب يتذكرن مصر في قلوبهن، وتخبرنا رواياتهن الكثير عن يهود الطبقة المتوسطة والعليا الذين هاجروا إلى الأمريكتين وأوروبا.

روايات اليهوديات الثمانية، تمنح لمن يقرأ الكتاب، فرصة العودة إلى خمسينيات القرن الماضي، في إشارة للمرأة المصرية عموما ودور اليهوديات داخل المجتمع المصري بشكل خاص.

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