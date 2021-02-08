رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين: المنيا من أكبر المحافظات المنتجة للقمح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:30 م
وزير التموين
وزير التموين
المنيا ـ على حسين
طباعة
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

أكد وزير التموين، على أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.

وأعلن وزير التموين، ان رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد. ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد وزير التموين، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

أوضح وزير التموين، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.

أضاف الوزير أنه جاري أيضا إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاؤها.

من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بينها 150 مليون هدايا.. مخالفات 2 مليار جنيه سبب رفض عودة مرتضى منصور للزمالك

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

صدور «يوميات وجيه غالي» عن الكتب خان

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة

الأربعاء.. أحمد الفيتوري يناقش «ألف داحس وليلة غبراء» بالنيل الثقافية