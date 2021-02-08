وزير التموين: المنيا من أكبر المحافظات المنتجة للقمح

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.أكد وزير التموين، على أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.وأعلن وزير التموين، ان رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد. ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد وزير التموين، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.أوضح وزير التموين، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.أضاف الوزير أنه جاري أيضا إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاؤها.من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.