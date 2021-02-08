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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشهد تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر بلقاح كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:29 م
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر بمطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائى والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر.

واستمع محافظ مطروح لشرح منظومة تلقى التطعيم والتسجيل للأطقم الطبية والعاملين وتلقى حقنة اللقاح مع الاطمئنان على الحاصلين على التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار حملة تطعيم العاملين بمستشفى مطروح والتى بدأت بتطعيم الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة حيث بلغ عدد التطعيمات 78 حالة حتى اليوم مؤكدا على استمرار تطعيم العاملين بمنظومة الصحة وتجهيز مركز القلب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، والتى سيكون الأولوية فيها لمرضى الأمراض المزمنة.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مع تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها.

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