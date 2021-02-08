محافظ مطروح يشهد تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر بلقاح كورونا

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر بمطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائى والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر.واستمع محافظ مطروح لشرح منظومة تلقى التطعيم والتسجيل للأطقم الطبية والعاملين وتلقى حقنة اللقاح مع الاطمئنان على الحاصلين على التطعيم.وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار حملة تطعيم العاملين بمستشفى مطروح والتى بدأت بتطعيم الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة حيث بلغ عدد التطعيمات 78 حالة حتى اليوم مؤكدا على استمرار تطعيم العاملين بمنظومة الصحة وتجهيز مركز القلب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، والتى سيكون الأولوية فيها لمرضى الأمراض المزمنة.وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مع تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها.