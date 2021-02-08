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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دافئ شديد البرودة بالصعيد.. تفاصيل طقس الثلاثاء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:29 م
البرودة
البرودة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 24 14
طنطا 27 14
شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 13
بلطيم 24 14
مطروح 21 11
السلوم 24 11
سيوة 27 08
بورسعيد 24 14
دمياط 24 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 27 14
الإسماعيلية 28 12
السويس 27 14
العريش 25 13
رفح 24 13
رأس سدر 24 13
نخل 25 10
نويبع 23 17
طابا 24 15
كاترين 17 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 11
بني سويف 27 10
المنيا 27 10
أسيوط 28 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
ادفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 26 19
أبو رماد 26 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 19

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