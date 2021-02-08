دافئ شديد البرودة بالصعيد.. تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 27 15الإسكندرية 24 14وادي النطرون 24 14طنطا 27 14شبين الكوم 27 14دمنهور 25 13بلطيم 24 14مطروح 21 11السلوم 24 11سيوة 27 08بورسعيد 24 14دمياط 24 14الزقازيق 27 14المنصورة 27 14الإسماعيلية 28 12السويس 27 14العريش 25 13رفح 24 13رأس سدر 24 13نخل 25 10نويبع 23 17طابا 24 15كاترين 17 08الطور 25 13شرم الشيخ 26 16الغردقة 26 15مرسى علم 26 15الفيوم 27 11بني سويف 27 10المنيا 27 10أسيوط 28 09سوهاج 28 10قنا 28 11الأقصر 29 13أسوان 30 14ادفو 30 12أبوسمبل 29 13الوادي الجديد 27 12شلاتين 26 19أبو رماد 26 18حلايب 25 19رأس حدربة 24 19