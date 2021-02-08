رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تبحث إجراءات عزل ولاية بعد انتشار سلالة كورونا جنوب أفريقيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:25 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
طباعة
بحث وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير مع حاكم ولاية تيرول جونتر بلاتر إجراءات عزل الولاية بسبب انتشار سلالة جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس كورونا، وفرض قيود سفر مشددة من وإلى تيرول؛ وذلك إثر ثبوت وجود 165 حالة.

وقال وزير الصحة في تصريحات له اليوم الإثنين إن حكومة الولاية قدمت بالفعل حزمة من الإجراءات الخاصة بها لمكافحة انتشار السلالة المتحورة من الفيروس، مشيرا إلى أن الولاية الشهيرة برياضة التزلج وضعت إجراءت مشددة للمتزلجين تشمل الفحوصات المتكررة من الفيروس، وفرض قيود صارمة على السفر على حدود تيرول حيث يجب فحص كل مسافر وفقًا لنموذج "المناطق الحمراء" المطبق مع إيطاليا؛ بهدف إبقاء الطفرة تحت السيطرة والتشديد على الالتزام بالحجر الصحي.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

أبرز 4 كتب مرشحة للقراءة من الجامعة الأمريكية

«ثماني يهوديات» كتاب عن الجامعة الأمريكية يوثق حياة يهود مصر

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم