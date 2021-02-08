النمسا تبحث إجراءات عزل ولاية بعد انتشار سلالة كورونا جنوب أفريقيا

بحث وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير مع حاكم ولاية تيرول جونتر بلاتر إجراءات عزل الولاية بسبب انتشار سلالة جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس كورونا، وفرض قيود سفر مشددة من وإلى تيرول؛ وذلك إثر ثبوت وجود 165 حالة.وقال وزير الصحة في تصريحات له اليوم الإثنين إن حكومة الولاية قدمت بالفعل حزمة من الإجراءات الخاصة بها لمكافحة انتشار السلالة المتحورة من الفيروس، مشيرا إلى أن الولاية الشهيرة برياضة التزلج وضعت إجراءت مشددة للمتزلجين تشمل الفحوصات المتكررة من الفيروس، وفرض قيود صارمة على السفر على حدود تيرول حيث يجب فحص كل مسافر وفقًا لنموذج "المناطق الحمراء" المطبق مع إيطاليا؛ بهدف إبقاء الطفرة تحت السيطرة والتشديد على الالتزام بالحجر الصحي.