«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

يستضيف المركز الثقافي الفرنسي عرض فيلم "الغرفة 212" وذلك يوم الأربعاء 24 فبراير، بقاعة عرض المعهد الفرنسي بنصر- المنيرة.الغرفة 212، من إخراج كريستوف أونوريه، تدور أحداثه حول تقييم فكرة مؤسسة الزواج، بعد 20 عامًا من الزواج، تقرر ماريا ترك منزل الزوجية. وفي إحدى الليالي، تغادر لتسكن الغرفة 212 بالفندق المقابل لمسكنها. ومن هنا، أتيح لماريا أن ترى شقتها وشريك حياتها وزواجها بنظرة أعمق. تُرى.. هل اتخذت القرار السليم؟ كثير من الشخصيات في حياتها يفكرون في هذا السؤال ويعتزمون إخبارها بذلك.