الإمارات: تقديم 99781 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 99 ألفًا و781 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين، أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 4 ملايين و413 ألفًا و649 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا لكل المواطنين والوافدين بالإمارات بالمجان، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.