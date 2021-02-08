الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.39%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.39% أي ما يعادل 183 نقطة، وأقفل عند مستوى 46721 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 189.859.902 سهمًا، تم تداولها على أسهم 367 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 142 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 206 شركات، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.