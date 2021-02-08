«اللاهوت الأسقفية» تستضيف محاضرا أمريكيا في ندوة عن التلمذة الأربعاء

تنظم كلية اللاهوت الأسقفية محاضرتين، الأربعاء المقبل، بعنوان التلمذة يقدمها "مارك ديفير" رئيس مؤسسة "mark 9"، وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.و يتضمن اليوم محاضرتين الأولى في السادسة والنصف مساء، والثانية في الثامنة على أن تكون المحاضرات متاحة للجمهور من خلال الحجز المسبق على صفحة كلية اللاهوت، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي إذ يقتصر الحضور على 100 شخص في كنيسة تتسع لألف شخص.جدير بالذكر إن مفهوم التلمذة هو تعبير يستخدم عن التعليم المسيحي بحسب كلمة الله، والكتاب المقدس وتعتبر التلمذة ركيزة أساسية في الحياة المسيحية، لأنها تساعد المؤمنين على التشبه بالمسيح.و تأسست كلية اللاهوت الأسقفية عام 2005، وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين، والمرشحين للخدمة كقساوسة من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتأسست عام 2005.و بلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة، يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، أما درجة الدبلوم فالدراسة بها لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.