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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

928 إصابة و5 وفيات بكورونا في اسكتلندا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:35 م
كورونا في اسكتلندا
كورونا في اسكتلندا
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أعلنت السلطات في اسكتلندا تسجيل 928 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، إن عدد من يتلقون العلاج بالمستشفيات أقل بـ280 حالة عن الأسبوع الماضي، إلا أنه يظل أكثر من أرقام الذروة المسجلة الربيع الماضي.

وأضافت: "إن هناك 1672 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يوجد 108 أشخاص في الرعاية المركزة".

وتلقى 886 ألفًا و823 شخصًا في اسكتلندا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتتوقع «ستيرجن» أن يتخطى عدد من تلقوا اللقاح مليون شخص خلال الأسبوع الجاري.

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