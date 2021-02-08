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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قضية المرأة في الإسلام».. ندوة بالمعهد الفرنسي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:18 م
المعهد الفرنسي بالمنيرة
المعهد الفرنسي بالمنيرة
إيمان عادل
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ينظم المعهد الفرنسي بالمنيرة ندوة لـ أسماء المرابط، بعنوان "قضية المرأة في قلب الإحياء الروحي للإسلام"، وذلك يوم الأحد 21 فبراير، الساعة 6 مساء، بالمعهد الفرنسي بمصر - المنيرة.

وتظل قضية المرأة قضية مركزية في قلب النقاشات المعاصرة في العالم العربي الإسلامي بوجه عام والإصلاح الإسلامي بوجه خاص. ومنذ التسعينيات، تعتزم ديناميكية نسوية داخل العالم الإسلامي إعادة قراءة نسوية وإصلاحية للنصوص المقدسة بالتزامن مع تفنيد التفسيرات الدينية القديمة.

أسماء المرابط طبيبة وباحثة. تدير حاليًّا كرسي النوع بالمؤسسة الأوروبية العربية بجامعة غرناطة وهي عضو باللجنة العلمية بالمعهد الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. صدرت لها مؤلفات عدة ترجمت إلى لغات مختلفة، من بينها "الإسلام والمرأة: القضايا المثيرة للجدل" عن دار جاليمار فوليو للنشر، جائزة جراند أطلس 2017.

تقام الندوة بالفرنسية وتصحبها ترجمة ضوئية للعربية.

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