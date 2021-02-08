رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

996 إصابة و3 وفيات بكورونا فى الكويت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:39 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 171994 فيما سجلت ثلاث حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 969 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8905 حالات.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8864 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1608305 فحوصات، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات في الـ24 ساعة الماضية بلغ 2ر11 في المئة.

وجدد "السند" دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة، وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 582 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162120.

موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

«ممر الشاي الهندي».. جديد الروائي محمد العون عن عوالم «فيسبوك»

«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب