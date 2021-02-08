البورصة العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 2.27%

أغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 2.27%.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 17 شركة، وانخفاض أسهم 3 أخرى، فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،358،853،826 سهم، بقيمة 1،869،379،378 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 809 صفقات، شملت 33 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.