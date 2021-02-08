فرنسا تستعرض تطورات الوباء مع منظمة الصحة العالمية

يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم الإثنين، تطورات وباء "كوفيد-19" والتقدم في العلاجات واللقاحات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.سيتناول هذا الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو الساعة 15:00 ت غ، خصوصًا مبادرة "إيه سي تي- إيه"، المخصصة "لتسريع تطوير علاجات لـ"كوفيد-19" وجعلها متوافرة وبطريقة عادلة في كل أنحاء العالم"، وفق الرئاسة الفرنسية.وأطلقت الأمم المتحدة بدعم من أوروبا وفرنسا خصوصًا، العام الماضي آلية "إيه سي تي- إيه" الهادفة إلى تسهيل الوصول للقاحات والعلاجات أمام الجميع، وتتضمن آلية كوفاكس لشراء وتوزيع اللقاحات، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التمويلات.واعتبر "ماكرون"، الذي يجري دوريًا محادثات مع "غيبريسوس"، أواخر العام 2020 أن تأمين وصول عالمي للقاحات سيشكّل "اختبارًا مناسبًا جدًا" لنظام"تعددي جديد" يجمع بين الدول والشركات، معربًا في الوقت نفسه عن خشيته من اتجاه بعض الدول إلى اعتماد "دبلوماسية اللقاحات".