رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تستعرض تطورات الوباء مع منظمة الصحة العالمية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:42 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم الإثنين، تطورات وباء "كوفيد-19" والتقدم في العلاجات واللقاحات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

سيتناول هذا الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو الساعة 15:00 ت غ، خصوصًا مبادرة "إيه سي تي- إيه"، المخصصة "لتسريع تطوير علاجات لـ"كوفيد-19" وجعلها متوافرة وبطريقة عادلة في كل أنحاء العالم"، وفق الرئاسة الفرنسية.

وأطلقت الأمم المتحدة بدعم من أوروبا وفرنسا خصوصًا، العام الماضي آلية "إيه سي تي- إيه" الهادفة إلى تسهيل الوصول للقاحات والعلاجات أمام الجميع، وتتضمن آلية كوفاكس لشراء وتوزيع اللقاحات، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التمويلات.

واعتبر "ماكرون"، الذي يجري دوريًا محادثات مع "غيبريسوس"، أواخر العام 2020 أن تأمين وصول عالمي للقاحات سيشكّل "اختبارًا مناسبًا جدًا" لنظام"تعددي جديد" يجمع بين الدول والشركات، معربًا في الوقت نفسه عن خشيته من اتجاه بعض الدول إلى اعتماد "دبلوماسية اللقاحات".

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. رمضان صبحى يرفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

«ممر الشاي الهندي».. جديد الروائي محمد العون عن عوالم «فيسبوك»

«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب