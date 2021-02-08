100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

تلقي لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي مفأجاة سارة قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية على إستاد أحمد بن علي المونديالي.





فقد أبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اللاعبين بقرار رئيس البعثة بتحويل 100 ألف جنيه لكل لاعب مكافاة الفوز على الدحيل القطري في حسابهم البنكي لتحفيزهم قبل مواجهة البافاري.





وكشف مصدر مسئول ان الخطيب اتفق مع مجلس الادارة علي تطبيق لائحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بزيادة مكافآت بطولة العالم للأندية والتي تنص لائحة الفريق على حصول كل لاعب على 100 ألف جنيه حال التأهل لهذا الدور من البطولة مع زيادته في حالة إمكانية التأهل لنهائي البطولة أو الحصول على برونزية العالم.



